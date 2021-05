Per la collezione DS-707 DeSede coniuga pelle e mani esperte

Pelle e mani esperte. Sono i due ingredienti fondamentali usati dagli svizzeri di DeSede per realizzare la nuova collezione di poltrone e divani firmati dal designer Philippe Malouin. Forme comode e curve avvolgenti che hanno impegnato gli artigiani del laboratorio di Klingnau. Dalla loro abilità nasce la collezione in pelle DS-707.

L’obiettivo

“DeSede era molto disponibile a lasciarmi prendere l’iniziativa. È stato fantastico, perché avevo sentimenti forti su ciò su cui stavamo lavorando: mi hanno ascoltato”, spiega Malouin a wallpaper.com. L’obiettivo poteva sembrare semplice: creare una poltrona che coniugasse tradizione e contemporaneità, in grado inoltre di comporre un sistema modulare. Il designer è partito da uno dei materiali più tradizionali che esistano, la pelle, cavallo di battaglia del mobilificio svizzero nato nel 1962 proprio come selleria. Da lì ha dato libero sfogo alla sua immaginazione.

Pelle e mani esperte

Come spiega ancora wallpaper.com, la base della collezione DS-707 nasce da un pezzo quadrato di schiuma, piegato a metà e poi ancora a metà. La struttura passa nelle mani degli artigiani DeSede, a cui è toccato il compito di creare la magia. Per avvolgere la forma pensata da Moulin hanno dovuto tendere e piegare la pelle (anilina spessa 5 millimetri) come ormai non accade più spesso. Ma la loro esperienza nel settore ha fatto la differenza.

Il risultato

“La collezione DS-707 è la moderna composizione di pelle fatta a mano e design contemporaneo – racconta DeSede -. Le transizioni fluide e morbide combinano l’era postmoderna del design del mobile svizzero con le strutture chiare e aperte che hanno ispirato Philippe Malouin. Disponibile come comoda poltrona o come divano modulare combinabile in infiniti modi, il DS-707 è la perfezione visiva della forma che dona a ogni stanza un tocco unico”. (art)

Leggi anche: