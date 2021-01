Dal 16 al 19 gennaio l’Home Edition di Expo Riva Schuh e Gardabags

Expo Riva Schuh e Gardabags tornano in “Home Edition”. La fiera internazionale di riferimento per la calzatura di volume e il suo salone dedicato all’accessorio inaugurano il nuovo anno con un’edizione tutta in digitale. Lo show aprirà i battenti sabato 16 gennaio e durerà fino a martedì 19.

Expo Riva Schuh e Gardabags

La kermesse integrerà alla sua proposta classica un panel di strumenti digitali esclusivi (qui il programma). Sono dedicati a network, business ed edutainment per offrire un’esperienza di fiera concreta alle aziende e agli operatori di settore. Expo Riva Show – The shoe connection è la principale novità. Il progetto rappresenta una sorta di contenitore in cui trovare interviste, round table, presentazioni e talk che danno voce ai protagonisti del mondo della calzatura di volume, della pelletteria e dell’accessorio. A inaugurare il format sarà l’opening talk di sabato 16 gennaio. Dalle 10.30 alle 12.00 si riuniranno il sottosegretario al ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, il presidente di Assoprov Lino Mattiozzi, il CEO di Micam Milano Tommaso Cancellara, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini e Alessandra Albarelli, Managing Director della stessa società.

Il commento

“Expo Riva Show affronta, grazie alle autorevoli voci dei suoi protagonisti, topic di grande interesse – spiega Albarelli -. Il modo in cui l’eccezionale periodo attuale influirà sull’affermazione di un consumo cosciente all’interno del mercato della moda e della calzatura, ad esempio. Non solo: anche i macro trend che, dal 2021 al 2023, influenzeranno le abitudini di acquisto dei consumatori e il futuro del retail tra digitalizzazione e nuovi format. Le ricadute della trasformazione della catena del valore sui processi produttivi sono solo alcuni dei temi che verranno sviscerati nei giorni della kermesse”. (art)

