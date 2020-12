Fiere 2021: Futurmoda slitta di un mese, format virtuale per ILM

In Spagna, Futurmoda slitta di un mese, “con la speranza che la situazione pandemica migliori”. In Germania, il salone della pelletteria ILM presenta un format virtuale che affiancherà (a marzo 2021) quello fisico.

Futurmoda slitta di un mese

Futurmoda (fiera internazionale di componenti e macchine per calzature e pelletteria), ha annunciato un nuovo cambio di date. Dopo aver annullato l’evento in calendario il 21 e 22 ottobre 2020, AEC (l’associazione spagnola delle aziende produttrici di calzature, che organizza il salone) aveva riprogrammato la fiera dal 10 all’11 marzo 2021. Ora, osservando l’evoluzione della pandemia, ha deciso di spostarla avanti di un mese. In altre parole, Futurmoda si svolgerà mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021. L’obiettivo degli organizzatori, si legge su Revista del Calzado, è riunire circa 300 aziende attorno alle novità per la stagione primavera-estate 2022. Futurmoda si svolge due volte l’anno a Elche (Alicante).

Format virtuale per ILM

Messe Offenbach, che organizza il salone della pelletteria ILM, ha presentato ILM Virtual Order Show. “Lo consideriamo come un evento che affianca l’edizione fisica (in programma dal 6 all’8 marzo 2021, ndr): un supplemento” ha spiegato Arnd Hinrichkap, CEO di Messe Offenbach, all’edizione tedesca di Fashion United. L’iniziativa virtuale prevede la realizzazione di un ambiente 3D per rendere possibili discussioni tra espositori e visitatori, svolgendo presentazioni di prodotti. Sarà possibile anche organizzare appuntamenti tramite chat. (mv)

Nella foto, un’immagine di repertorio di Futurmoda

