Le ambizioni dei 38 brand all’Italian Fashion Days in Korea

Il 29 giugno è il primo giorno (positivo) di “Italian Fashion Days in Korea”. La manifestazione è in programma fino a venerdì primo luglio presso S-Factory, spazio espositivo nel quartiere di Seongdong-gu, a Seoul. Sono 38 i brand della moda italiana partecipanti. L’offerta include abbigliamento in pelle, borse e calzature. “Prima giornata in cui sono arrivati da noi molti potenziali clienti”, ha detto Francesco Grassi del marchio calzaturiero Aldo Bruè.

La Corea per i 38 brand espositori

La Corea sta diventando un mercato strategico. Lo ha confermato anche Bain, che ne ha certificato la crescita: “Il Paese gioca un ruolo sempre più importante nel mercato globale del lusso”, diceva Federica Levato. Fino al primo luglio sono 38 i marchi che partecipano alla manifestazione coreana (conosciuta anche come “La moda italiana a Seoul”). La organizzano Ente Moda Italia, Assocalzaturifici, Associazione Italiana Pellicceria, Assopellettieri e SMI – Sistema Moda Italia. Lo fanno con il supporto di ICE Agenzia.

Le impressioni

“L’impressione che ho avuto al termine della prima giornata è stata molto buona – afferma Grassi di Aldo Bruè –. Prima di passare l’ordinativo, il buyer coreano preferisce entrare bene a contatto con il venditore. Farà una selezione e, se intenzionato a comprare, tornerà prima della fine del salone. Oggi abbiamo visto interessanti clienti sia di piccole realtà che di grandi gruppi. Abbiamo raccolto molti potenziali clienti. Ma per un bilancio complessivo dell’appuntamento fieristico dovremo aspettare venerdì”. (mv)

