Da domani Lineapelle Meet & Match: cosa succede, come funziona

Due giorni di Virtual Show. Quattro stanze digitali tematiche. Domani e dopo, 23 e 24 marzo 2021, Lineapelle rinnova la sua (forzata) dimensione digitale e va online con l’evento Meet & Match. In altre parole, come spiega Lineapelle, si tratta della “nuova piattaforma digitale che connette in tempo reale la nostra community globale”. Come? Proponendo “un intenso palinsesto che unisce business e moda, approfondimenti di filiera e suggestioni innovative”. Ecco, dunque, cosa succede e come funziona Meet & Match.

Cosa succede a Meet & Match

Gli obiettivi di Meet & Match, spiega Lineapelle, si sintetizzano così: “Diffondere creatività. E costruire innovative occasioni di connessione e condivisione”. I suoi contenuti, invece, si suddividono in quattro aree tematiche.

La prima: Trend Presentations, “visioni creative per disegnare e raccontare il futuro prossimo dello stile.

La seconda: Brand Now. Lineapelle la spiega così: “La sinergia come strumento evolutivo. Meet & Match presenta alcune inedite collaborazioni tra espositori di Lineapelle. Esplorazioni di nuova generazione per aprire nuove frontiere di mercato”.

La terza: Smart Matching, che chiama a raccolta alcune esperienze “dalla moda all’interior & industrial design. Dall’architettura all’automotive”. Il tutto per “connettere tra loro le idee più smart e andare alla scoperta delle soluzioni di prodotto più trending per la prossima stagione”.

La quarta: The Future Is Now. Una serie di dialoghi per “aprire le porte del futuro senza mai scendere a compromessi con la qualità. I materiali top degli espositori di Lineapelle diventano lo strumento creativo attraverso il quale implementare tecnologie innovative per valorizzare il prodotto finale. L’intelligenza artificiale incontra l’intelligenza artigianale. E crea mondi nuovi”.

Come funziona

Facile. Anzi, facilissimo. La partecipazione a tutti gli eventi di Meet & Match, nessuno escluso, è libera e non richiede registrazione. Basta collegarsi a questo link. E buona visione.

