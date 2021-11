Expo Riva Schuh & Gardabags, percorso digitale per la fiera fisica

Un percorso di talk digitali che conducono alla fiera fisica. Expo Riva Schuh & Gardabags scaldano i motori in vista del prossimo appuntamento di gennaio. La fiera di calzature del segmento medio e la sua appendice dedicata agli accessori andranno in scena dal 15 al 18 gennaio a Riva del Garda (Trento). Ma una serie di webinar manterranno viva l’attenzione prima della kermesse. Sostenibilità, tutela ambientale e nuove esigenze di consumatori e mercati saranno i focus. Interverranno esperti del settore.

Un percorso di talk per la fiera fisica

Expo Riva Schuh & Gardabags torneranno dal 15 al 18 gennaio 2022. In attesa dell’evento fisico, quattro appuntamenti alzeranno l’attenzione sui temi più rilevanti e attuali del settore. Il 18 novembre alle 15.00 tocca a “The Future of Sustainability”, con Ailis Swords-McDonnell – Trend Expert at WGSN Mindset, per parlare di sostenibilità. Il 25 novembre alla stessa ora andrà in scena “Communicating Anti-Greenwashing”, ancora con Swords-McDonnell. Il 2 dicembre alle 15.00 sarà la volta di “Shopping Shifts & Effective Strategies”, con Jacqueline Wong – Trend Expert at WGSN Mindset. Il quarto e ultimo talk, “Redefining Off-Price”, è in programma il 9 dicembre alle ore 15.00, in cui ancora Wong parlerà di come ridisegnare il momento di vendita.

Italia a Bangkok

Expo Riva Schuh & Gardabags rinnova la partnership con ICE (Italian Trade Agency) e con MAECI (Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale). La sinergia si concretizzerà in una serie di iniziative che coinvolgeranno i distaccamenti di Bangkok, Mosca, Johannesburg e New York. Primo evento in programma è La pelletteria italiana tra design, innovazione e sostenibilità, previsto il prossimo 9 novembre, con un focus sul mercato e sulle tendenze destinato alle aziende espositrici italiane della fiera e promosso da ICE. (art)

