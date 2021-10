APLF conferma le date, non la sede: l’edizione 2022 sarà a Dubai

APLF conferma l’edizione 2022 nelle date già comunicate (30 marzo – 1 aprile 2022). Viste le tribolazioni degli ultimi due anni, quando la fiera a causa del Covid è stata più volte rimandata e poi annullata, è già una notizia. Ma la prossima edizione del salone non si terrà, come di consueto, a Hong Kong. In maniera eccezionale, l’evento si sposta al World Trade Center di Dubai. “Le restrizioni ai viaggi e le misure di prevenzione in vigore fino al 31 marzo ad Hong Kong non consentono l’afflusso del pubblico internazionale – ha spiegato David Bondi, direttore di APLF e senior vice president dell’ente organizzatore Informa Markets –. Dubai offre alti livelli di vaccinazione della popolazione, ha già ospitato eventi internazionali, incluso Expo 2020 in programma fino al 31 marzo, ed è facilmente raggiungibile da Asia, Europa ed Africa”.

APLF conferma e innova

Presentando l’evento, gli organizzatori hanno spiegato che lo spostamento di APLF è provvisorio, dovuto solo alle contingenze. La sede naturale della fiera rimane Hong Kong. “Sappiamo che la composizione dei buyer sarà influenzata dalla scelta – ha spiegato Grace Lee (Informa Markets) –. Contiamo di avere più ingressi dall’Est Europa, dal Nord Africa, dall’India. In questo momento la possibilità di arrivo degli asiatici dipende dalle restrizioni ai viaggi, che potrebbero attenuarsi entro marzo”. Gli organizzatori dell’evento spiegano di aver condiviso la scelta della nuova location con le principali rappresentanze di espositori. Sophie Hivert della Fédération Française de la Tannerie- Mégisserie e Jane Li della statunitense LHCA confermano di considerare più importante tenere una fiera in presenza, che aspettare la disponibilità di Hong Kong.

Il commento di UNIC

“Siamo consapevoli che il cambio di location di APLF rappresenti una scelta obbligata – commenta Fulvia Bacchi, General Manager di UNIC – Concerie Italiane che organizza la collettiva conciaria italiana in fiera -. Ci auguriamo che, superata la fase di emergenza legata alla pandemia, la fiera possa tornare nella sua sede naturale, quella di Hong Kong, ribadendo la sua dimensione di evento di riferimento per la filiera conciaria del Far East”.

