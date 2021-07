Expo Riva torna in presenza e lancia il suo segnale di ripartenza

Riva del Garda torna in presenza e lancia il suo segnale di ripartenza. Da ieri (18 luglio 2021) Expo Riva Schuh e Gardabags, la fiera della calzatura del segmento medio e della pelletteria, sono in fiera accogliendo oltre 400 espositori da 31 Paesi. A tagliare il nastro, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presente in remoto, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi.

Riva del Garda torna in presenza

400 espositori da 31 Paesi hanno accolto ieri mattina i visitatori di Expo Riva Schuh & Gardabags che prevedono l’arrivo di alcune migliaia di visitatori che potranno accedere in fiera fino a domani (martedì 20 luglio 2021), ultimo giorno. Dopo lo stop del 2020 la kermesse ha riaperto in virtù di uno stringente sistema di sicurezza che limita l’accesso alle persone dotate di Green Pass o che risultano negative al test rapido a cui ci si può sottoporre anche in fiera prima di varcare i tornelli.

Un segnale di ripartenza

“È un segnale di ripartenza” commenta Paolo Villa, direttore generale di Villa Group. “Sapevamo che non avremmo affrontato un boom di visitatori – continua – ma siamo contenti di come stanno andando le cose”. Positività si respira anche allo stand Grisport. “Considerando il momento siamo soddisfatti” dicono i commerciali dell’azienda veneta. “Oggi ci aspettiamo un buon movimento” sperano, invece, i turchi di Bati Moda.

Le istituzioni

Al taglio del nastro, a distanza, ha partecipato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il quale ha ribadito l’importanza dei settori della calzatura e della pelletteria ed evidenziato il ruolo del comparto fieristico come leva per le dinamiche di internazionalizzazione. A questo proposito, Di Maio ha definito le ambasciate italiane nel mondo come “case delle imprese” a disposizione di organizzatori, aziende e istituzioni per raggiungere nuovi mercati. Al termine dell’inaugurazione, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, ha annunciato l’intenzione di candidare Riva del Garda come sede del World Footwera Congress 2023.

