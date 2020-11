Fiere 2021, Simac Tanning Tech si svolgerà nel secondo semestre

Lo slogan scelto per promuoverne la prossima edizione era e rimane Back to the Fair. Ma per Simac Tanning Tech questo ritorno non si concretizzerà, come da calendario, a fine febbraio 2021. In altre parole, la fiera di riferimento della tecnologia per la filiera della pelle posticipa il suo appuntamento: si svolgerà nel secondo semestre 2021.

“Posticipare le date dell’evento – spiega la Segreteria Organizzativa della fiera – è stata un’azione proattiva con lo scopo di affrontare le problematiche dell’attuale situazione mondiale dovuta a Covid-19”. Problematiche “che avrebbero, inevitabilmente, penalizzato pesantemente i visitatori della manifestazione”. In particolare, quelli “provenienti dai Paesi extra europei”.

La scelta di sposarsi in avanti di 6 mesi incontra la volontà di “individuare un periodo più favorevole per lo svolgimento della manifestazione”. E, in questo modo, “garantire migliori opportunità di incontro per i partecipanti in un ambiente sicuro e dove possano essere esposte macchine in funzione”. Peculiarità, quest’ultima, “che ha sempre caratterizzato Simac Tanning Tech”.

