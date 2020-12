Parigi e Expo Riva, Milano Unica e Misaf: le fiere vanno online

Il calendario fieristico, da oggi a inizio 2021, si aggiorna di continuo in ottica digitale. Un’ottica obbligata, viste le conseguenze della pandemia. Dai saloni di Parigi a Expo Riva Schuh, da Milano Unica e Misaf, ecco come le fiere vanno online.

Parigi

Anche in Francia, la pandemia costringe i saloni a rivedere i propri calendari. Per esempio, la parigina Who’s Next ha deciso di annullare l’edizione di gennaio 2021 (stessa decisione aveva preso lo scorso settembre). Era in calendario dal 22 al 24 gennaio e, ora, prevede di svolgersi dal 5 al 7 marzo, insieme a Première Classe. Da parte sua, Première Vision, dà appuntamento, sul suo portale, al “prossimo febbraio per un’edizione primavera-estate 22 che si preannuncia già come uno spettacolo ibrido”. Aggettivo, quest’ultimo, che lascia aperta l’eventualità di uno show in parte fisico, in parte digitale. Secondo alcune fonti, però, il salone riuscirà a svolgersi solo nel secondo formato. In altre parole: solo online.

Milano Unica

“Siamo molto dispiaciuti di perdere questa occasione d’incontro e condivisione, che solo il rapporto umano è in grado di offrire. Ci troviamo, tuttavia, davanti a una decisione obbligata. L’abbiamo assunta in piena coscienza per il protrarsi della situazione sanitaria internazionale odierna” . Così il presidente di Milano Unica, Alessandro Barberis Canonico, annuncia l’approdo online dell’evento previsto a febbraio 2021. La 32esima edizione di MU si baserà, dunque, sulla piattaforma digitale e-MilanoUnica Connect.

Expo Riva Schuh



Vanno online Expo Riva Schuh e Gardabags che andranno in scena dal 16 al 19 gennaio 2019, ma solo in digitale. Gli organizzatori annunciano “un ricco panel di servizi e strumenti di marketing per dare concretezza alla fitta rete di relazioni tra buyer e aziende espositrici”. Il tutto, affiancato da Expo Riva Show – The Shoe Connection. Cioè, un palinsesto di talk show, presentazioni e testimonianze che accompagneranno il business di espositori e buyer.

Misaf

Scelta digitale anche per MISAF – Milan Shoes and Accessories Fair. L’evento milanese si svolgerà da domani, 5 dicembre 2020, fino a sabato 19 dicembre, in modalità completamente remota e, come segnalano gli organizzatori, “in 3D”. L’evento si chiama Misaf Virtual Exhibiton. “Ospiterà – si legge in una nota – gli espositori provenienti da Zhejiang, Fujiang, Guandong, Sichuan, Shandong, Jiangsu e le principali zone di produzione in Cina, ad oggi già più di 200”. Ma, anche, “gli operatori di altri Paesi, espositori della filiera calzaturiera e accessori alla ricerca di nuove vetrine per presentare i loro prodotti”. (art/lf)

Nella foto: un’edizione pre-Covid di Expo Riva Schuh

Leggi anche: