Il cambio di data di Micam fa slittare anche Obuv (e non solo)

Slitta anche Obuv. La fiera, che si sarebbe svolta a Mosca in concomitanza con la nuova data di Micam (13-15 marzo 2022), è stata spostata in avanti di due settimane. Si svolgerà dal 29 marzo al 1° aprile 2022. La nuova collocazione in calendario renderà necessario anche lo spostamento di La Moda Italiana@Kiev, in calendario il 28 e 29 marzo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, così come non ce ne sono per La Moda Italiana@Almaty in programma dal 9 all’11 marzo.

Slitta anche Obuv

La variazione delle prossime date di Micam Milano (insieme a Mipel e TheOneMilano) dal 20-22 febbraio al 13-15 marzo 2022 ha causato un effetto a catena. Infatti, ora slitta anche Obuv Mir Kohzi che era in programma a Mosca dal 15 al 18 marzo. I suoi stand, invece, apriranno il 29 marzo per chiudersi il 1° aprile.

Kiev e Almaty

La nuova data di Obuv, però, va a sovrapporsi a quelle di La Moda Italiana@Kiev, prevista il 28 e 29 marzo. Considerato che molti espositori hanno partecipato a entrambe le manifestazioni, è molto probabile che si vada verso un rinvio anche del salone ucraino. Resta da capire, infine, cosa accadrà a La Moda Italiana@Almaty, in agenda dal 9 all’11 marzo. Ma, in questo caso, le incertezze sono di differente natura. In altre parole, il regolare svolgimento del salone è messo in dubbio a causa della crisi politica e militare in Kazakistan. (mv)

Leggi anche: