Riguardiamo insieme la sfilata di Mario Dice a Lineapelle 101

La moda sempre più protagonista di Lineapelle Milano. Ieri, 21 febbraio, a Fieramilano Rho è andata in scena la sfilata di Mario Dice dal titolo Le Bal des Folles. Espressione del made in Italy, sexy e sofisticata, la collezione A/I 23-24 è ispirata all’omonimo romanzo di Victoria Mas, “una denuncia della condizione femminile di fine ‘800 in Francia e in tutta Europa”. Colore predominante: il nero per raccontare i brutali metodi coercitivi praticati sulle donne, con spiragli di luce nei colori del glicine e del bianco. “L’uso delle camicie di forza è reinterpretato dal designer esaltando la silhouette femminile che la avvolgono con delicatezza con intrecci di pelle finissima e tessuti impreziositi da cristalli, quasi a diventarne fonte di forza e protezione”, spiega Lineapelle in una nota.

Riguardiamo insieme la sfilata di Mario Dice

Il fashion show si è svolto in una location inedita: le modelle, infatti, si muovevano all’interno di un giardino chiuso da vetrate nella cornice del Centro Servizi di Fiera Milano Rho. “Una visione voyeuristica e onirica” dal grande fascino che potete ammirare in questo video.

Mario Dice racconta

La collezione di Mario Dice nasce, grazie a Lineapelle, dalla stretta collaborazione con aziende italiane specializzate in “lavorazioni artigianali straordinarie”. Per esempio: pelli dalla mano leggera come chiffon, laserature, intrecci, ricami, borchiature, cristalli, plissettature. Soluzioni creative prodotte da Sicerp, Antonelli Ricamificio, 4 Barone, Carbipel, Gsm Crystal Emotion, Im Ilaria Mattioli, Immagine Più, Laser Fashion, Manifattura Di Domodossola, Modimex, Piegavelox.

