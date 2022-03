Innovazione e green power, tutto pronto per Micam Milano 93

A Micam Milano 93, dal 13 al 15 marzo 2022 presso Fieramilano Rho, esporranno 821 brand della calzatura che mostreranno ai visitatori le collezioni per l’autunno-inverno 2022-2023. La fiera sarà l’occasione per tentare di rilanciare ancora una volta il settore, dopo Covid (che, comunque, non smette di preoccupare) e nonostante la tensione derivante dal conflitto in Ucraina. La novità più importante è l’area Green Zone, dedicata alla sostenibilità. Riconfermati i progetti che hanno caratterizzato le ultime edizioni. Per esempio: gli Emerging Designer, l’Area Micam X e Micam Tales Square.

Micam Milano 93

“Micam è atteso dagli operatori come momento fondamentale per il business. È l’occasione insostituibile per procedere alle contrattazioni degli ordini. E, penetrando i nuovi mercati e consolidando gli esistenti, rafforzare l’export” osserva Siro Badon, presidente Assocalzaturifici e Micam. Il quale non nasconde “una profonda preoccupazione per le drammatiche conseguenze delle sanzioni economiche inflitte al sistema bancario russo” sui calzaturifici italiani. Il comparto calzaturiero italiano genera 12,7 miliardi di euro di fatturato (-11% rispetto al 2019) ed è formato da 3.981 calzaturifici attivi che danno lavoro a 70.586 addetti.

Innovazione e green power

Micam Milano 93 offre ampio spazio alla sostenibilità con la nuova area Green Zone, allestita nel padiglione 7. Lo spazio sarà il trampolino di lancio di VCS (Verified and Certified Steps), marchio di certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l’industria calzaturiera che punta ai più alti standard di sostenibilità. Confermata l’area dedicata agli Emerging Designers con la presenza di 12 creativi provenienti da Italia ed Europa. Nel padiglione 1 sarà allestita l’area Micam X, dove Lineapelle (come di consueto) espone pelli e materiali innovativi e dove si svolgeranno incontri e iniziative dedicati a quattro macrotemi. In altre parole: retail del futuro, sostenibilità, tendenze e materiali, art fashion heritage & future. Infine, al padiglione 3, lo spazio Tales Square, area ispirata alla campagna di comunicazione Glass Slipper. (mv)

