L’incoraggiante ripartenza di Lineapelle New York FOTOGALLERY

Un segnale di fiducia. La ripartenza incoraggiante di un salone che, tra annullamenti e rinvii e ancora annullamenti, mancava da due anni. Ieri si è svolto il primo dei due giorni di esposizione di Lineapelle New York. E le prime sensazioni sono quelle di aver ridato vita a un evento atteso e che ha sempre rappresentato un punto di svolta per il mercato americano, in attesa della “consacrazione” commerciale e stilistica di Lineapelle Milano, in agenda dal 22 al 24 febbraio 2022 nel quartiere fieristico di Rho (clicca qui per accreditarti online).

L’incoraggiante ripartenza di Lineapelle New York

Il primo giorno di Lineapelle New York ha regalato ai suoi 113 espositori (65 dei quali italiani, circa 90 le concerie) la sensazione rivitalizzante, sotto il profilo psicologico, di tornare in presenza al Metropolitan Pavilion di Manhattan. Lo si è capito da come, in molti, hanno condiviso sui loro profili social foto e post. E lo hanno fatto proponendo ai buyer e agli stilisti accreditati i lanci di collezione relativi alla stagione estiva 2023. Tema di riferimento: Beautiful & Fragile. Oggi si chiude: a stand “freddi” cercheremo di capire che tipo di feedback, nonostante Covid e tutte le attuali incertezze congiunturali, avrà dato Lineapelle New York al mercato. Stay tuned.

FOTOGALLERY

