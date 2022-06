La vigilia di Expo Riva Schuh, che l’11 giugno alza il sipario

Expo Riva Schuh alza il sipario. La fiera internazionale della calzatura di volume, accompagnata da Gardabags, apre sabato 11 giugno la sua 97esima edizione, che termina martedì 14 giugno. Alla kermesse parteciperanno circa 1.000 espositori da 41 Paesi e visitatori da tutto il mondo. Gli stand occuperanno una superficie complessiva di 25.000 metri quadri, dove troveranno posto oltre 4.000 prodotti. Come nell’ultima edizione, gli espositori cinesi – che devono fare i conti con nuovi lockdown – parteciperanno in alcuni casi anche con stand ibridi.

Expo Riva Schuh alza il sipario

Tra i più importanti Paesi presenti alla 97esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags vi sono Italia, Turchia e India. Insieme a Pakistan, Brasile, Spagna, Portogallo e Germania. Non solo: a loro si affiancherà una nutrita rappresentanza dell’area asiatica, che include aziende provenienti da Indonesia, Bangladesh e Malesia. Anche la produzione cinese sarà presente con un’ottantina di aziende, sia in modalità fisica sia con l’utilizzo di stand ibridi. Il servizio consente di esporre fisicamente i campionari in fiera e gestire le trattative commerciali a distanza, con la possibilità di continuare a fare business nonostante le limitazioni del periodo. Ad arricchire la fiera sarà la presenza di buyer con delegazioni ufficiali da oltre 20 Paesi stranieri.

Talk e innovazione

Consumer, tracciabilità e naturalmente sostenibilità. Ma anche nuovi mercati e modelli di business saranno il cuore del ricco programma di eventi e di incontri, promosso con la supervisione del suo Comitato Scientifico. I talk sono volti a esplorare i topic più attuali in un palinsesto che sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma della fiera dal giorno dell’opening e disponibile on demand fino al 30 settembre. La tracciabilità del prodotto sarà anche il focus dell’Innovation Village Retail e della Startup Competition, promossa con l’Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency) nell’ambito del progetto Italian Startup. Durante la fiera le 10 startup selezionate, attraverso momenti di pitch e confronto, presenteranno le proprie soluzioni disruptive nell’ambito del fashion retail.

Il commento

“La massiccia presenza di buyer, anche d’oltreoceano, conferma anche per questa edizione la vocazione internazionale della kermesse – dichiara Gian Paola Pedretti, Exhibition Manager di Expo Riva Schuh & Gardabags -. Il percorso fin qui compiuto e le collaborazioni avviate per potenziare l’incoming straniero ci hanno permesso di predisporre per questa edizione un programma concreto e specifico per i buyer guardando non solo all’Europa, ma anche all’extra Europa. Questa è una novità importante sia per gli espositori, che possono così ritrovarsi in un contesto fieristico di aziende altamente profilate, sia per i buyer stessi, che a Riva del Garda troveranno un’ampia offerta espositiva”. (art)

