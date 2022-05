Lineapelle 100, l’hype sale: adesioni sostenute e progetti di stile

Che la prossima edizione di Lineapelle (salone che è parte attiva del circuito fieristico promosso da Confindustria Moda), in calendario dal 20 al 22 settembre 2022, porti con sé un valore molto particolare, l’abbiamo già più volte scritto e condiviso. Del resto, è la numero 100, il che, come si legge in una nota, rappresenta “un traguardo significativo che è l’esatto contrario di un punto di arrivo: è un rinnovato starting point”. In altre parole: nessuna celebrazione del (proprio) passato e sguardi ben puntati verso il futuro. Il futuro della filiera del lusso e della moda; della pelle, dei materiali, degli accessori e dei componenti; dello stile. Ecco, dunque, che a quattro mesi dal suo avvio Lineapelle 100 apre le danze. Scelta necessaria, perché l’hype per la prossima edizione è già altissimo. Come dimostrano le adesioni sostenute da parte degli espositori e una serie di nuovi progetti di stile.

Adesioni sostenute

“A quattro mesi dall’apertura degli stand a Fieramilano Rho – scrive Lineapelle -, il numero degli espositori che hanno confermato la propria presenza, in arrivo da quasi 40 Paesi del mondo, ha già superato quello complessivo (960) della precedente edizione (febbraio 2022)”. Il che coincide con “un rassicurante segnale di vitalità per una fiera che, alla luce del suo slogan Back to the Next, parte dalla propria leadership per lanciare la sua sfida innovativa e sostenibile al futuro. Una sfida che vivrà un’importante anteprima a Manhattan, presso il Metropolitan Pavilion, dove il 13 e 14 luglio si svolgerà Lineapelle New York”.

Nuovi progetti di stile

Lineapelle 100 “presenterà le tendenze Autunno/Inverno 2023-2024. La sua consuetudine creativa e stilistica troverà un ulteriore strumento di valorizzazione grazie alla collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. CNMI, infatti, nelle stesse date di Lineapelle (dal 21 al 27 settembre), “ospiterà le sfilate Primavera/Estate 2022 di Milano Moda Donna” mentre “Lineapelle organizzerà presso Spazio Lineapelle (Palazzo Gorani) le sfilate e le performance di alcuni giovani stilisti emergenti”.

