Lineapelle 99 e i 5 input stilistici per l’estate 2023

Tutto pronto per Lineapelle 99, in programma da martedì 22 a giovedì 24 febbraio 2022 a Fieramilano Rho (clicca qui per accreditardi). Oltre 950 gli espositori presenti, ai quali spetta il compito di declinare gli stimoli stilistici che il Comitato Moda Lineapelle ha elaborato per la stagione estiva 2023 e che, in una nota, sintetizza in 5 input che prendono le mosse da un filo conduttore denominato Beautiful & Fragile.

Beautiful & Fragile

“Beautiful & Fragile è un percorso attraverso la bellezza della fragilità e delle sue sfaccettature – spiega Antonella Bertagnin, coordinatrice del Comitato Moda Lineapelle -. Fragile è una parola che al primo ascolto può sembrare negativa, ma allargandone la comprensione evoca qualcosa di delicato, prezioso, da maneggiare con cura, da proteggere. Da qui parte l’ispirazione per nuove lavorazioni su pelli, materiali e minuterie per la stagione estiva 2023”.

I 5 input stilistici per l’estate 2023

1 > Eco-Centric Universe

La sostenibilità è l’argomento portante e trasversale più attuale nell’evoluzione dei materiali. Riuso o preconsumo per un upcycling chic. Materiali biodegradabili, nuove filosofie di lavorazione, progettazione e smaltimento come priorità per le visioni di prodotto future.

2 > Leggerezza e Trasparenza

Prosegue dalle stagioni precedenti e in modo sensibile la lavorazione dei materiali dagli spessori delicati, sottili, leggeri, perfetti per effetti eterei e poetici.

3 > Focus on Touch

Il senso di protezione che scaturisce da un abbraccio è un pretesto per parlare di nuove soluzioni di morbidezza. Sensuali, scattanti ed avvolgenti, ricercate anche nelle nuove ricette ecosostenibili.

4 > Dressing Up

Ritorna a brillare in modo importante il mondo dei glitter e delle paillettes, utilizzate anche nelle versioni e nei look più sportivi. Effetti speciali, cangianze e brillii.

5 > Colori

Quali saranno i colori dell’immaginario futuro? Saranno quelli che ancora una volta fluttuano in mondi comunicanti: quello reale e quello digitale. In un contesto di estrema volubilità, i toni della materia ci restituiscono il piacere dei nostri sensi, valorizzandone la naturalità. L’azzurro e la gamma dei viola convivono con toni chiarissimi.

Cautela e spinta creativa

“Per la filiera della moda e del lusso, Lineapelle non è solo il più importante evento fieristico al mondo sotto il profilo commerciale – commenta il CEO Fulvia Bacchi -. Rappresenta da sempre l’avamposto stilistico per pelli, materiali fashion, accessori e componenti, proponendo, in anticipo di una stagione sul prodotto finito, suggestioni e stimoli stilistici. Anche sotto questo punto di vista, riveste un ruolo fondamentale per tutta la sua community. Un ruolo ancora più strategico oggi, in questa fase di ripartenza che richiede cautela, ma anche una grande spinta creativa”.

Aree Trend e presentazioni

Le tendenze moda di Lineapelle 99 saranno protagoniste, presso il Fashion Theatre (padiglione 15), dei consueti seminari a ingresso libero. Si svolgeranno il 22 e 23 febbraio: ore 11 in lingua italiana, ore 14.30 in lingua inglese. E “troveranno concreta applicazione anche negli oltre 1.000 campioni che arricchiranno le sue 3 Aree Trend (padiglioni 9,13, 22)”.

