Oltre 950 espositori, in sicurezza, in presenza: Lineapelle c’è

“Una fiera sicura” e che risponde alle “esigenze di mercato”. Dopo aver confermato le proprie date di svolgimento dal 22 al 24 febbraio (in concomitanza con le sfilate femminili di Milano, 22/28 febbraio, presentate ieri), Lineapelle scalda i motori in vista dell’apertura della sua edizione numero 99. Un’edizione in presenza, che torna in una dimensione simile a quella pre-Covid, ospitando oltre 950 espositori. E che propone un ricco programma di eventi che, in modo vario e trasversale, affronteranno i temi dell’innovazione responsabile e della sostenibilità circolare.

Oltre 950 espositori

A Lineapelle 99 gli espositori saranno “oltre 950 (per due terzi italiani) – come si legge in una nota – provenienti da 31 Paesi”. In altre parole: “il 30% in più rispetto all’edizione di settembre 2021, l’ultima svolta in presenza. Un numero non molto lontano da quello pre-Covid. Tra questi, le concerie presenti sono quasi 500; oltre 300 gli accessoristi e componentisti; 100 i produttori di tessuti e sintetici.

Massima sicurezza

Sarà un’edizione in “massima sicurezza in relazione a tutti i protocolli anti-Covid” e che potrà aprire le porte anche ai buyer stranieri non vaccinati con vaccino EMA (Sputnik, Sinovac, Soberana, Covaxin)”. I quali, comunque, dovranno “presentare un tampone negativo, antigenico (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore)”. Il che “rafforza l’importanza strategica della decisione di Lineapelle 99 di confermare il suo svolgimento da martedì 22 a giovedì 24 febbraio”. E di ribadire il suo ruolo di punto di riferimento globale per una filiera che, “tra domanda e offerta internazionale, vale 150 miliardi di dollari e dà lavoro a circa un milione e mezzo di persone”.

Tutto quello che succederà a Lineapelle

La carne al fuoco sarà tantissima. Oltre ai consueti percorsi di presentazione e approfondimento stilistico, relativi in questa edizione alla stagione estiva 2023, sotto i riflettori ci sarà il mondo interconnesso dell’innovazione responsabile e della sostenibilità circolare. Per esempio, torna, “dopo il debutto di settembre 2021 e alcune significative presentazioni internazionali, A New Point of Materials. Al suo fianco, un’area dove “i visitatori potranno scoprire le ultime frontiere della Manufacturing Technology in relazione alla customizzazione di materiali e prodotti”. E, anche, lo spazio Leather and its Circularity, dove “scoprire i più importanti progetti d’impresa legati al percorso circolare della pelle italiana e alla manifattura che basa la sua identità sull’upcycling”.

La mobilità rigenerativa

Lineapelle 99 presenterà in anteprima “il progetto Shift to Regenerative Mobility, frutto di due anni di collaborazione tra Lineapelle e Hyundai Transys (produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group). Al padiglione 9 sarà esposta e presentata una concept car con interni in pelle, esempio evoluto e futuribile di mobilità rigenerativa”.

Mipel Lab e Green Theatre

Altro ritorno in fiera: Mipel Lab, il salone del sourcing pellettiero. Esordio invece per lo spazio Green Theatre. Qui si svolgerà una serie di “instant talk della durata di mezzora sull’innovativo approccio sostenibile delle aziende espositrici analizzato a 360°”. Infine, torna anche Amici per la Pelle, “il concorso creativo riservato agli studenti delle Scuole Medie Inferiori presenti nei distretti italiani della pelle. Tema di questa edizione: Olympic Tan – La Pelle nello Sport”.

Leggi anche: