Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne annullano l’edizione di marzo

Una decisione sofferta, ma pressoché inevitabile e doverosa. La prossima edizione di Lineapelle, programmata il 23 e 24 marzo 2021 a Fieramilano Rho, è stata annullata. E, allo stesso modo, non si svolgeranno le altre fiere milanesi della moda aderenti al progetto espositivo #strongertogether: Micam, Mipel, TheOne, Homi Fashion&Jewels Exhibition.



Una decisione sofferta

Sulla scelta di annullare la prossima edizione di Lineapelle e degli altri eventi fieristici milanesi che si sarebbero svolti in concomitanza dal 20 al 24 marzo 2021 pesa il DPCM attualmente in vigore. Il quale vieta le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021 compreso. “Se anche dal 6 marzo, ci sarà la possibilità di organizzare eventi fisici – si legge in una nota congiunta -, non potrà essere garantito il livello qualitativo e di prestigio proprio delle manifestazioni”.



L’afflusso dei buyer

Non solo. “Ancora più importante, non potrà essere garantito il significativo afflusso di buyer da tutto il mondo che ha reso questi saloni degli indiscussi punti di riferimento globale. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di viaggio e trasporto, non permetterebbero a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e in sicurezza Fieramilano Rho”.



Migrazione digitale

Per compensare l’inevitabilità dell’annullamento, le fiere della moda di Milano annunciano che resteranno “accanto alle proprie community di riferimento”. Per farlo, “nelle prossime settimane saranno attivate iniziative digitali sulle quali si canalizzeranno tutti gli investimenti e gli sforzi degli organizzatori”. Eventi virtuali che “non potranno sostituire gli eventi fisici”. Ma “daranno la possibilità agli espositori di poter presentare in modalità digitale le proprie collezioni e la propria indiscutibile creatività”.

Nelle foto, due momenti di Lineapelle – A New Point of View svolta lo scorso settembre

Leggi anche: