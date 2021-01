Domani si comincia con un evento dal titolo: “The sustainability report of Italian tanning industry 2020. A new approach to sustainability commitment”. L’appuntamento è per le ore 16 sulla piattaforma Zoom, per partecipare al primo dei 7 webinar della serie Lineapelle Sustainability Talks.

Domani si comincia

Prima di tutto, per registrarsi (gratuitamente) all’evento di domani, che si svolgerà (come tutti, del resto) in lingua inglese, occorre cliccare qui. Poi, qualche informazione in più sul primo webinar. Lo tengono Fabiana Orlandi e Maurizia Contu di UNIC – Concerie Italiane, con Fabio Iraldo, docente di Management on Innovation, Sustainability and Healthcare alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Come tutti gli altri webinar, anche questo è moderato da N&N Sustainable Talks.

Il ciclo dei Lineapelle Sustainability Talks

Il ciclo dei Lineapelle Sustainability Talks nasce per coinvolgere tutta la community internazionale di Lineapelle London e New York, le cui edizioni previste in questi giorni non si sono potute svolgere. Il palinsesto affronterà alcuni temi legati d’attualità alla pelle e alla sostenibilità. In altre parole: trasparenza, tracciabilità, circolarità, sicurezza, responsabilità sociale e certificazione.

Il palinsesto

Si comincia, dunque, domani (mercoledì 20 gennaio) e si arriverà alla conclusione di martedì 16 marzo, con un approfondimento sulle certificazioni green di ICEC, l’ente di certificazione di riferimento dell’area pelle. Per tutti i dettagli (e le modalità di iscrizione) degli altri 5 Lineapelle Sustainability Talks cliccate qui.

