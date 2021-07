Lineapelle riparte in presenza: appuntamento dal 22 al 24 settembre

È ora di tornare in presenza. Ed è ora, come spiegheremo (anche) in un’altra news, di “ritrovare la meraviglia”. Un invito che Lineapelle ha trasformato nel mood delle sue tendenze per l’Inverno 2022/2023, ma suona alla perfezione anche per dare senso alla sua prossima edizione fisica. Dopo tanto attendere, infatti, Lineapelle torna a guardare negli occhi la sua community di espositori e buyer a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre 2021.

Appuntamento dal 22 al 24 settembre

Il work in progress di Lineapelle, per l’edizione in calendario dal 22 al 24 settembre 2021, è in pieno svolgimento. A partire dalla possibilità, fin d’ora, di garantirsi l’ingresso. È, infatti, possibile accreditarsi compilando l’apposito form digitale che trovate a questo link. Sotto il profilo espositivo, la Segreteria di Lineapelle segnala che sono “già oltre 600 le adesioni di espositori provenienti da 18 Paesi. Lo riteniamo un segnale importante e molto incoraggiante, ma anche uno stimolo concreto a elaborare un progetto espositivo sfidante, alla luce di quanto la situazione pandemica abbia stravolto i canoni fieristici tradizionali”.

La formula e l’attesa

“Come a settembre 2020 – continua Lineapelle -, si è adottata una formula semplificata, con stand unificati e soluzioni che garantiscono la massima sicurezza. Inevitabilmente, non ci saranno alcuni visitatori stranieri, in particolare gli asiatici. Con loro, però, durante tutta la pandemia, non abbiamo mai interrotto il rapporto, grazie a una serie continua di iniziative in remoto”. Lineapelle torna, dunque, e soddisfa un’attesa reale, concreta, percepibile: quella di ritornare a confrontarsi di persona, toccando con mano il prodotto. “Ci sentiamo ripetere che Lineapelle è mancata – dice il presidente dell’ente fieristico, Gianni Russo -, perché la nostra fiera è indispensabile per chi deve sviluppare la ricerca di materiali destinati all’industria manifatturiera della moda, del design, dell’automotive”.

