Imagination & Re-Wonder: la sfida stilistica di Lineapelle

Per l’Inverno 22/23 Lineapelle avvia un processo di rilancio creativo con una sfida stilistica che sintetizza nel titolo dei trend elaborati dal suo Comitato Moda: “Imagination & Re-Wonder”. In altre parole, spiega Lineapelle, “è tempo di ritrovare la meraviglia, lasciando il timone all’immaginazione e alla sperimentazione”.

La sfida stilistica di Lineapelle

La sfida stilistica di Lineapelle si traduce, quindi, in “una ricerca di positività che intercetta naturalità e tecnologia, colori rassicuranti e materiali capaci di esprimere in modo futuribile la loro carica innovativa. A partire dalla pelle e dalle sue infinite possibilità di sviluppo, abbinamento e sperimentazione”. La meraviglia della naturalità, lo forza dell’innovazione. L’espressione di qualcosa di necessario, in questa fase di cauta ripartenza post-Covid.

Il senso dei colori

A livello cromatico si lavora su colori che s’abbinano creando “accordi e dissonanze”. Nascono da suggestioni derivate “dal mondo fisico e da quello digitale”. Colori declinati senza paura che vanno in cerca di armonie “calde ed autunnali”, ma “elegantemente colorate, osano dissonanze cromatiche moderne ed espressive”.

