Polimoda, LP dà lezioni di pelle al master in Product Management

Le caratteristiche strutturali della materia prima. Il processo conciario e le diverse lavorazioni finali. I temi della filiera, come la tracciabilità e l’animal welfare, insieme alle dinamiche di mercato e a focus tematici, come quelli sulle pelli esotiche e sugli accessori metallici. Sono gli argomenti delle lezioni a cura di Lineapelle nel programma del master in Product Management del Polimoda. Un programma fitto, che si struttura su 32 settimane di lezioni dal vivo e da remoto: l’11 febbraio si è tenuta la prima lezione a cura di Lineapelle nella nuova sede fiorentina di Manifattura Tabacchi. Il corso terminerà il 30 settembre prossimo.

Master in Product Management

Il master di Polimoda intende formare esperti in prodotti di moda: professionisti, cioè, in grado di comprendere il processo creativo e di ricerca così da pianificare, organizzare e gestire l’intero ciclo di vita del prodotto. Al termine del corso, gli studenti avranno la possibilità di partecipare al programma Polimoda Talent. Lineapelle è tutor del progetto e si rende disponibile, nell’ottica di una più diretta interazione degli studenti con le expertise aziendali, ad organizzare visite in conceria e negli spazi Lineapelle, come LP Fashion Studio e Palazzo Gorani.

