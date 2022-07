Luci accese a Manhattan: oggi inizia Lineapelle New York

È il giorno di Lineapelle New York. Nella Big Apple, nel consueto spazio espositivo del Metropolitan Pavilion, le 119 aziende espositrici aprono in queste ore i loro stand. Lo fanno in cerca di risposte dal mercato americano e nel momento esatto in cui euro e dollaro hanno raggiunto la parità valutaria. Tra parentesi: non accadeva da 20 anni. In altri termini, agli albori dell’introduzione della moneta unica europea. Luci accese a Manhattan, dunque, per un’edizione che promette di rimettere ulteriormente in moto meccanismi interrotti o appannati durante la pandemia.

Luci accese a Manhattan

A Lineapelle New York espongono 60 aziende italiane e 59 straniere. Così suddivise: 91 concerie, 8 produttori di accessori e componenti, 13 di tessuti e materiali sintetici e 7 tra chimici e altre tipologie. Presentano i primi step creativi delle collezioni per l’Autunno-Inverno 2023-2024 alla luce del mood Possible Worlds elaborato dal Comitato Moda Lineapelle.

Novità e ritorni

Tra le novità di questa edizione, gli esclusivi One To One Meetings con clienti e stakeholder dal titolo Responsible Italian Leather Lounge. Progetto che va di pari passo con le presentazioni svolte ieri a porte chiuse con un gruppo di interior designer statunitensi. Obiettivo: presentare e spiegare il green power della pelle italiana. Ritorna, infine, Mipel Lab, in una formula che il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli, ci ha spiegato qui.

Le aspettative

“L’economia USA è ripartita – commenta Diodato De Maio (DMD Solofra) -. È tra quelle dove si lavora di più. Il mercato funziona e i marchi producono. Da quando a novembre 2021 l’amministrazione Biden ha rimosso il travel ban abbiamo partecipato a Lineapelle New York di gennaio e organizzato già altre trasferte per incontrare i clienti. La congiuntura in generale è molto sfidante, specialmente per chi produce pelle. Alcuni brand della calzatura hanno diminuito i consumi, ma ci sono opportunità interessanti nella pelletteria”.

La prima volta

Tra i debuttanti, Cluxter ci spiega che “dopo il successo della nostra presenza a Lineapelle Milano, abbiamo deciso di oltrepassare i confini e sbarcare in America. Partecipiamo, dunque, per la prima volta a Lineapelle New York. Cosa ci aspettiamo? Siamo fiduciosi che i nostri principi (made in Italy, sostenibilità e mondo digitale) siano valori fondamentali, attuali e di comune interesse nel mondo in cui viviamo”.

