TheOneMilano ai nastri di partenza: tutto quello che c’è da sapere

È ai nastri di partenza TheOneMilano, show organizzato in collaborazione e in contemporanea (Fieramilano Rho, 19-21 settembre) con Micam. Il salone dell’haute-à-porter sventola la bandiera dello slow fashion, tema conduttore di 15 sneak peak proposti sulla piattaforma web alwaysonshow.com. Il focus sarà sulle lavorazioni sostenibili e durevoli delle aziende, che rappresentano il vero mood di TheOneMilano.

Ai nastri di partenza

TheOneMilano conferma anche per questa edizione di settembre 2021 la sinergia con Micam. I visitatori di entrambe le fiere vedranno così le proposte total look (calzature, accessori, abbigliamento in tessuto, pelle e pelliccia), firmate dalle migliori aziende del made in Italy. Accanto alla fiera fisica c’è alwaysonshow.com format digitale di TheOneMilano. Complessivamente, il formato phygital raccoglie 70 marchi. Le collezioni degli espositori sono visibili online dal 15 settembre, mentre da domenica 19 al 21 si potranno ammirare in fiera. E sempre dal 19, giorno di apertura del salone “fisico”, fino al 31 ottobre la piattaforma web proporrà i live degli sneak peak, che racconteranno lo slow fashion italiano.

L’occasione e le collaborazioni

L’occasione, inoltre, sarà quella di approfondire colori, tendenze moda e mood specifici per l’abbigliamento in pelle e per il mondo del tessuto, grazie alle collaborazioni rispettivamente con Lineapelle e con Style Lift. Contestualmente si svolgerà un talk su Furmark, il sistema internazionale di certificazione e tracciabilità della pellicceria. Tutto verrà registrato su un set allestito direttamente a Fieramilano Rho, nell’area AlwayOn Show. Set che contiene un highlight: il “salotto” creato dalla scenografa Margherita Palli, che lancia così il progetto che dall’edizione di settembre porterà TheOneMilano fino a febbraio. (mv)

