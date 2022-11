Niente da fare per ACLE: fiera rinviata ad agosto 2023 per Covid

La politica Zero Covid di Pechino inchioda ACLE. All China Leather Exhibition è costretta ad annullare l’imminente edizione di dicembre, riprogrammandosi ad agosto 2023. Scelta obbligata, si è detto, come spiegano gli organizzatori.

ACLE rinviata ad agosto 2023

La decisione, si legge in una nota, giunge “a seguito dei requisiti di prevenzione e controllo dell’epidemia di Shanghai e del Meccanismo Congiunto di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato”. In base ad essi, gli organizzatori di ACLE annunciano che la fiera, programmata “dal 20 al 22 dicembre 2022 presso il Shanghai New International Expo Centre, sarà riprogrammata dal 29 al 31 agosto 2023 nella stessa sede”.

Pazienza e comprensione

“Ci scusiamo sinceramente – scrivono gli organizzatori – per l’inconveniente causato ai nostri espositori, acquirenti, ospiti invitati e amici del settore. Apprezziamo la vostra pazienza e comprensione. Con il miglioramento della situazione epidemica e l’implementazione di nuove politiche, siamo fiduciosi che ACLE 2023 creerà maggiori e migliori opportunità di business”.

