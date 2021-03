Obuv conferma che in Russia il tacco non va di moda, la borsa sì

Obuv conferma che in Russia il tacco non va più di moda. Le borse, invece, hanno un mercato rassicurante. Oggi a Mosca è in programma l’ultimo giorno del salone di calzatura e pelletteria. La manifestazione ha riservato sorprese positive agli espositori italiani. Partiti con zero speranze, si sono ritrovati a che fare con un mondo diverso da quello che si aspettavano: molti visitatori (i più senza mascherina) desiderosi di lasciarsi alle spalle la crisi e ripartire.

Fino a qualche anno fa il mercato russo era l’emblema della calzatura elegante e sfarzosa. Oggi, invece, predilige articoli sportivi e comodi. La tendenza, già in atto da qualche stagione, anche per via dell’avvento delle sneaker, è stata accelerata dalla pandemia: oggi il comfort viene prima di tutto. Ma il trend fa scendere il prezzo medio (e i margini) della calzatura e riduce la competitività delle PMI italiane. Anche per le borse, la tendenza va verso il minimale e rassicurante. Intanto da Mosca continuano ad arrivare feedback positivi. “Anche se gli ordini sono comprensibilmente limitati, è importante poter mantenere il rapporto con la clientela fidelizzata – afferma Pompeo Iachini del calzaturificio La Repo –. Questo è molto importante perché, dopo la pandemia non voglio ripartire da zero”.

I pellettieri condividono i giudizi espressi dai colleghi calzaturieri. “Siamo presenti con i nostri distributori e confermiamo il buon andamento della manifestazione – afferma Carla Ripani di Ripani, che spera di chiudere in bellezza –. Ultimo giorno, come consueto, in discesa? Vediamo, non lo darei per scontato. Dobbiamo pensare positivo e magari quest’ultima giornata ci riserverà delle sorprese”.

Il calendario fieristico in presenza torna ad offrire occasioni di incontro. Ecco i prossimi appuntamenti: dal 31 marzo al 3 aprile Aymod a Istanbul; il 12 e 13 aprile La Moda Italiana @ Kiev; dal 18 al 20 aprile Gallery Shoes & Fashion a Düsseldorf e dal 19 al 21 maggio La Moda Italiana @ Almaty. (mv)

