Première Vision e Haute Couture: Parigi conferma in presenza

Première Vision e Haute Couture: Parigi non si ferma e conferma i suoi eventi dedicati alla fashion industry. Con la sfilata del marchio Schiapparelli, infatti, sono iniziate oggi (lunedì 24 gennaio 2022) le sfilate parigine dell’Alta Moda che termineranno giovedì 27. Nel frattempo, anche Première Vision Paris ha confermato l’edizione in presenza dall’8 al 10 febbraio con oltre 1.000 espositori. Al suo fianco, l’edizione digitale, attiva dal 7 all’11 febbraio.

Première Vision conferma in presenza



Première Vision Paris (nella foto) conferma il suo evento in presenza al Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte dall’8 al 10 febbraio. Sarà affiancato da un Digital Show. Complessivamente saranno presenti 1.080 espositori (998 in presenza, 82 solo on line). Sono 299 gli espositori italiani. Previste anche 20 tavole rotonde, anch’esse in presenza. La stagione di riferimento è quella estiva del 2023.

Parigi non si ferma

Intanto a Parigi la moda non si ferma e conferma le sue date in presenza. Ieri si è conclusa la fashion week parigina. Oggi è iniziata la quattro giorni dedicata alla Haute Couture. La maggior parte delle griffe presenti ha scelto di presentare la collezione in formato fisico. “Non c’è niente di paragonabile tra una sfilata di moda di persona e un evento online. È chiarissimo per tutti, in particolare per i couturier”, ha spiegato Ralph Toledano, presidente della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, che gestisce tutte le stagioni delle sfilate a Parigi (fonte Fashion Network). In calendario ci sono 16 sfilate in presenza. 7 griffe hanno scelto il formato ibrido, solo 6 quello full digital. (mv)

