Qualche segnale da Aymod: ora Gallery Shoes, rimandata Kiev

A Istanbul Aymod termina domani 3 aprile. La fiera in presenza vede la partecipazione di 14 aziende italiane, coordinate da Assocalzaturifici, membro di Confindustria Moda. L’obiettivo prioritario era incontrare i buyer russi e dei paesi CSI. Quache segnale c’è stato.

Qualche segnale da Aymod



“In generale non ci sono state molte presenze, però la collettiva italiana sta lavorando bene – afferma Luca Guerrini, titolare dell’omonimo calzaturificio –. Sono appuntamenti già programmati con i buyer, che si sono organizzati per venire appositamente da noi. Sono buyer russi e dei paesi dell’area CSI. Pochissimi i turchi, visto che la loro moneta è molto debole. Personalmente sono piuttosto soddisfatto. Al di là degli ordini, i clienti mostrano segnali di fiducia per il futuro”.

I prossimi appuntamenti

Intanto, procede regolarmente l’organizzazione della prossima edizione di “Gallery Shoes & Fashion”. L’evento è in programma dal 18 al 20 aprile presso tre padiglioni dell’area Böhler a Düsseldorf. Gli organizzatori di Igedo hanno annunciato che al momento le aziende espositrici sono circa 150 con 350 marchi. Viceversa “La moda italiana a Kiev”, in calendario il 12 e 13 aprile, è stata rimandata per la situazione pandemica locale. Le nuove date sono giovedì 6 e venerdì 7 maggio. (mv)

