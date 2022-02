Shoes Düsseldorf (ex GDS) dà i numeri: 600 expo dal 6 all’8 marzo

Dal 6 all’8 marzo 2022 fa il suo debutto il salone della calzatura Shoes Düsseldorf. È l’ennesimo rinnovo di identità per la fiera che storicamente si chiamava GDS e poi è diventata Gallery Shoes. Pra Igedo Company, che organizza l’evento, ha deciso di rinominarla Shoes Düsseldorf. In questa prima edizione saranno presenti più di 600 marchi. Oltre ai principali brand tedeschi, gli altri arriveranno da Italia, Spagna, Portogallo, Turchia e Scandinavia anche attraverso la rete delle agenzie di rappresentanza.

Shoes Düsseldorf dà i numeri

Dal 6 all’8 marzo 2022, all’Areal Böhler di Düsseldorf, oltre 600 marchi presenteranno le nuove collezioni autunno/inverno 2022/23. “Molti marchi noti sono convinti del successo della fiera e sono tornati a Düsseldorf” spiega in un comunicato stampa riportato da Fashion United UIrike Kähler, CEO di Igedo Company. “Siamo molto contenti di questo e, quindi, siamo di fatto al completo” conclude la manager non prima di sottolineare il formato “su misura” della fiera. Una soluzione presa per “venire incontro alle esigenze di lavoro e affari di espositori e visitatori rispetto ad una location troppo ampia e dispersiva”.

Oltre alla fiera

Tra gli eventi collaterali, oltre alla periodica presentazione congiunturale di HDS/L (l’associazione federale dell’industria calzaturiera e della pelletteria), da segnalare Sneakers & Speakers evento di networking e informazione per tutti gli operatori che ruotano attorno al mondo della sportiva. (mv)

Leggi anche: