Uomo, Bimbo e Filati si svolgeranno in digitale su Pitti Connect

Pochi giorni fa (il 12 gennaio 2021) ha aperto i suoi battenti virtuali in collegamento del quartier generale umbro di Cucinelli, a Solomeo. Ora allunga la sua permanenza online e diventa la piattaforma che ospiterà i 3 eventi che si sarebbero dovuto svolgere, accorpati e in presenza, dal 21 al 23 febbraio. Parliamo di Pitti Connect e della decisione di ieri di svolgere solo in digitale Pitti Uomo, Bimbo e Filati (che si sarebbe dovuta svolgere dall’8 al 10 febbraio).

Migrazione digitale

Come scrive fashionmagazine.com, acausa del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021, Pitti Uomo, Bimbo e Filati non avranno un’edizione fisica e migreranno in digitale. In altre parole, si svolgeranno sulla piattaforma Pitti Connect, che rimarrà online fino all’inizio di aprile. Pitti Uomo, come detto, è già in corso e ha ha raccolto l’adesione, dicono da Firenze, di circa 250 aziende. Pitti Bimbo sarà in rete dal 27 gennaio, mentre per Pitti Filati non le date non sono ancora state ufficializzate.

