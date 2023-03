Acquisizioni di sicurezza: a NB Renaissance il 70% di U-Power

NB Renaissance si prende il 70% di U-Power. La holding U-Invest, che fa capo alla famiglia novarese Uzzeni, avrebbe raggiunto un accordo con il fondo NB Renaissance per cedere la maggioranza della società piemontese. La valutazione si aggirerebbe attorno a 800 milioni di euro. Il dossier per esplorare la vendita era arrivato ai potenziali acquirenti tra fine gennaio e inizio febbraio. L’azienda è il principale sponsor del Monza Calcio di Serie A.

A NB Renaissance il 70% di U-Power

U-Power, gruppo specializzato nella produzione di scarpe antinfortunistica e abiti da lavoro, passa nelle mani di NB Renaissance. Il fondo, che controlla già Rino Mastrotto Group, secondo i rumors avrebbe battuto la concorrenza di Rhone Capital. Si conclude, così, in breve tempo la procedura di vendita avviata a inizio 2023. Nel 2021, U-Power aveva esplorato la possibilità di una IPO fissando l’obiettivo a 650 milioni di euro di valutazione. Poi tutto sfumò per le sfavorevoli condizioni di mercato. Nel 2022 i ricavi sono arrivati a 270 milioni di euro con un solido Ebitda, al punto che la valutazione è lievitata fino a 800 milioni di euro (fonte Milano Finanza).

Priorità USA

Il piano del gruppo, ora, è crescere su nuovi mercati, in particolare negli USA. L’ingresso di NB Renaissance dovrebbe favorirlo. U-Power nasce nel 2006 quando Franco Uzzeni fondò U-Group ricomprandosi Almar, società da lui stesso fondata nel 2000, ma finita in difficoltà finanziarie, dopo la fusione con Jallatte. Da questa operazione era nata Jal Group che poi portò i libri in tribunale. (mv)

