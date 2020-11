Adidas: vendere Reebok e (forse) perderci quasi 3 miliardi

Adidas è disposto a perdere quasi 3 miliardi di dollari pur di sbarazzarsi di Reebok? I passi che sta compiendo il colosso tedesco dello sport sembrano confermare questa volontà. Del resto, il marchio sportivo, nonostante gli investimenti, non ha avuto un andamento soddisfacente.

Quasi 3 miliardi di dollari

Secondo quanto scrive The New York Times, Adidas avrebbe incaricato JP Morgan Chase & Co di trovare il miglior compratore per Reebok. L’operazione potrebbe avvenire all’inizio del 2021. Secondo fonti anonime, Reebok potrebbe valere sul mercato circa 1 miliardo di dollari, ben al di sotto dei 3,8 miliardi di dollari sborsati da Adidas per rilevare il brand britannico. Naturalmente, sottolinea la testata USA, questa è una valutazione indicativa e potrebbe cambiare.

Opinioni e considerazioni

All’inizio del 2015 Adidas ha venduto Rockport per 280 milioni di dollari a una società formata da Berkshire Partners e New Balance. Rockport produceva calzature da barca e da sera. Nel 2018 Rockport è fallita e ha incolpato Adidas per una “scissione lunga, costosa e complicata”. Un precedente che, secondo Wall Street Journal, potrebbe influenzare i potenziali compratori. Un altro interrogativo riguarda Reebok che, nonostante il sostegno di un gigante come Adidas, non è riuscito a tornare agli splendori degli anni ’80. E anche in questo periodo in cui lo sportswear in generale sta recuperando, il marchio britannico fa più fatica, perché è specializzato negli sport indoor che risentono della pandemia. (mv)

