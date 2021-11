Aeffe investe in Moschino e cresce nei 9 mesi (+21%), Geox riparte

Tempo di bilanci anche per il gruppo Aeffe (che investe in Moschino) e Geox. Differenti identità societarie e di prodotto, una sola linea di tendenza: quella di aver rimesso in moto le macchine, recuperando posizioni sul 2020. Ecco come e quanto.

Aeffe investe in Moschino

Aeffe investe in Moschino e Banca Intesa gli dà ragione. A luglio, il gruppo di San Giovanni in Marignano ha deciso di sborsare 66,5 milioni di euro per acquisire il pieno controllo del marchio (passando dal 70 al 100% delle quote possedute). A fine ottobre ha speso altri 3,6 milioni per rilevare anticipatamente la licenza di produzione e commercializzazione delle collezioni abbigliamento donna Love Moschino. Investimenti dettati dal fatto che Moschino genera l’80% dei ricavi del gruppo e, nei primi 9 mesi del 2021, ha visto crescere le sue le vendite del 22,6%. In totale, sommando le performance degli altri brand in portafoglio (Alberta Ferretti, , Philosophy e Pollini), Aeffe ha chiuso il periodo gennaio-settembre 2021 con ricavi a 250 milioni di euro, +21% sul 2020. L’utile netto è stato di 23 milioni rispetto alla perdita di 14 milioni del 2020.

Geox riparte

Geox ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con ricavi per 463,5 milioni di euro, in crescita del 7,8% sullo stesso periodo del 2020. “I ricavi dei 9 mesi hanno evidenziato una buona crescita rispetto allo scorso anno grazie alla progressiva riapertura della distribuzione commerciale – fanno sapere dal quartier generale di Montebelluna (Treviso) -. Anche gli spostamenti delle persone sono in graduale aumento mentre il turismo internazionale è ancora lontano dai livelli pre-Covid. La prudenza è quindi ancora d’obbligo”. (mv / art)

Leggi anche: