Pelle Birkin + suola Birkenstock, un collettivo forgia Birkinstock

Le Birkinstock sono realizzate con la pelle Birkin, cioè ricavata dalle iconiche borse Hermès, con fibbie vermeil (una varietà di argento dorato) e suole in sughero Birkenstock. L’idea non è di nessuno dei due brand coinvolti. Anzi. Né Hermès, né Birkenstock hanno approvato il prodotto. A realizzare questo esclusivo sandalo è stato il collettivo MSCHF, che Vanessa Friedman sul New York Times definisce “il Banksy della cultura del consumo”.

Pelle Birkin

Il collettivo (almeno per ora) ha speso circa 122.500 dollari per comprare quattro borse Birkin su siti di rivendita. Oltre queste, ha preso anche copie più economiche, utili per capire come smontare le Birkin originali e utilizzarle al meglio per i sandali. Friedman rivela che almeno due laboratori di pelletteria a Brooklyn hanno rifiutato la collaborazione, poiché erano inorriditi dall’idea di tagliare una Birkin.

Gà vendute

Finora tre paia di Birkinstock sono già state vendute. MSCHF sta progettando di tenerne almeno un paio per sé. Per cui potrebbero essere rimaste disponibili solo da quattro a sei paia, almeno con i materiali attualmente disposizione. “Le borse Birkin sono un simbolo di un certo tipo di ricchezza – spiega Lukas Bentel, 28 anni, uno dei direttori creativi di MSCHF –. Schiacciandolo in un oggetto veramente accessibile, volevano costringere le persone a mettere in dubbio quel simbolismo. Inoltre, il gioco di parole è davvero divertente”. Kevin Wiesner, 28 anni, un altro direttore creativo, ha aggiunto: “Pensiamo davvero che nulla sia sacro nelle nostre scelte materiali. Normalmente nessuno toccherebbe una Birkin”. Voi che ne pensate? (mv)

