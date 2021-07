Chi compra Reebok da Adidas? Ecco la lista dei 5 pretendenti

Wolverine insieme ad Authentic Brands Group. Poi: Advent International, CVC Capital Partners, Cerberus, Sycamore Partners. Sono i 5 pretendenti di Reebok. Adidas ha chiesto a tutti quanti di formulare un’offerta di acquisto entro agosto. In questo modo potrebbe essere giunto a una svolta il percorso di cessione del brand che la multinazionale tedesca ha acquisito nel 2006 per 3,8 miliardi di dollari. Un’operazione sanguinosa sotto il profilo finanziario, visto che ora la valutazione di Reebok è crollata, aggirandosi attorno a 1,2 miliardi di dollari.

I 5 pretendenti di Reebok

A diffondere i nomi dei 5 pretendenti di Reebok e la tempistica imposta da Adidas è stata Reuters, citando fonti vicine alla questione. Tra di loro non c’è nessun colosso asiatico. Per esempio, Anta e Fila che, inizialmente, erano stati indicati come interessati all’operazione. Authentic Brands Group e Wolverine Worldwide avrebbero presentato un’offerta di circa 1 miliardo di dollari già a metà maggio. Tranne CVC Capital Partners (che ha sede in Lussemburgo ma di fatto è un fondo britannico), gli altri pretendenti sono tutti statunitensi.

No comment

Non ci sono commenti da parte degli interessati. Vendendo Reebok, Adidas si concentrerà sul suo marchio che nel primo trimestre 2021 ha registrato un’ottima performance. In altre parole: +27% le vendite a cambi costanti, trainate dal segmento delle calzature: +31%. Per il secondo trimestre (aprile-giugno), Adidas prevede una significativa accelerazione dei ricavi, con vendite in crescita del 50%. (mv)

Leggi anche: