Ecco come Tod’s sfrutterà i 500 milioni ottenuti dalle banche

Un finanziamento dall’importo complessivo massimo di 500 milioni di euro con obiettivi di sostenibilità. Così presentano il contributo al gruppo Tod’s riconosciuto da un pool di banche coordinato da Intesa Sanpaolo. L’operazione rafforza la struttura finanziaria del gruppo, mitigando il profilo di rischio correlato all’attuale situazione di mercato. Prevede, oltretutto, un meccanismo premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi.

500 milioni

Tod’s e le banche hanno sottoscritto l’accordo lo scorso 22 gennaio. Ora lo hanno finalizzato. Il Sustainability Linked Loan è articolato in una Term Facility di 250 milioni ed una Revolving Credit Facility di ulteriori 250 milioni. Il programma ha la durata di cinque anni. Contestualmente Tod’s rimborsa i preesistenti finanziamenti a medio termine ed estingue le precedenti linee revolving. “Questa operazione rafforza ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, già solida” commenta il gruppo con una nota. L’accordo prevede un meccanismo in base al quale il tasso di interesse del finanziamento si riduce in base al raggiungimento di alcuni target di sostenibilità ambientale e sociale, nonché di governance.

Il filone

Il gruppo Tod’s, si allinea così ad altre imprese della moda che hanno scelto di legare la finanza alla sostenibilità. Di recente anche Prada, Ferragamo e Moncler, restando in Italia, hanno ottenuto linee di credito legate a obiettivi green. All’estero Burberry e Vf Corp hanno scelto l’emissione dei cosiddetti green bond. (mv)

Leggi anche: