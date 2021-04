Etro nega il deal per la cessione, quello di Twinset salta per Covid

Chi nega che ci sia un deal per la cessione. Chi, invece, riconosce di aver dovuto accantonare le trattative per la pandemia. Dopo i rumor dell’interessamento di L Catterton, da Etro si sentono in dovere di precisare che non è stato firmato ancora nessun accordo vincolante: il brand è e, al momento rimane, un family business. Diverso il discorso per Twinset.

Il deal per la cessione

“Negli ultimi anni Etro è stato ricorrentemente oggetto di interesse da parte di gruppi e fondi di investimento. Etro è uno degli ultimi brand del lusso italiano rimasto in mano ad una famiglia che controlla il business con una gestione diretta delle strategie di sviluppo”. Comincia così la nota affidata dal marchio di abbigliamento alle colonne di MFF. Il riferimento, neanche tanto velato, è all’indiscrezione giornalistica che vuole L Catterton sulle sue tracce: “Ad oggi non ci sono accordi vincolanti – chiariscono – con alcun gruppo o fondo d’investimento”.

Twinset aspetta

Ancora con MFF ha parlato Alessandro Varisco. Il CEO ha spiegato che nel caso di Twinset, brand controllato dal fondo Carlyle, ai principio del 2020 erano in corso trattative per un passaggio di mano. “I dialoghi in generale ci sono sempre, ma da gennaio con la pandemia si è fermato tutto – sono le sue parole –. Al momento non abbiamo in atto nessuna operazione, è rinviata a data da destinarsi. La nostra priorità è tornare ai livelli di business di inizio 2020”. Twinset ha un piano quinquennale di espansione retail in Russia ed Asia: un nuovo socio, probabilmente, porterebbe l’iniezione di capitali utili a sostenere lo sforzo. Stando a quanto detto da Varisco, qualcosa succederà.

