Ceduto Dondup, L Catterton ha messo Etro nel mirino

L Catterton ha messo nel mirino Etro. Ceduto Dondup, il fondo franco-americano sostenuto da LVMH è molto attivo sul mercato. Dopo aver rilevato Birkenstock, sembra voler fare ancora shopping sul mercato della moda. Già in passato la griffe italiana Etro è stata obiettivo dei fondi. Ora, con il business rivoluzionato dalla pandemia, le condizioni potrebbero essere cambiate.

Etro nel mirino

Il dossier Etro sarebbe sul tavolo di L Catterton. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, che non rivela ulteriori dettagli. Non è la prima volta che la griffe viene corteggiata. Già due anni fa a documentarsi su Etro fu il fondo Mayhoola. Lo stesso, cioè, che controlla Valentino, Pal Zileri e Balmain. Non se ne fece nulla. Ma oggi, con la pandemia, le cose sono ben diverse. E se allora la griffe rifiutò perché “la famiglia non è interessata a vendere”, ora la risposta (ma anche l’offerta) potrebbe essere diversa. Gli ultimi dati della capogruppo Gefin risalgono al bilancio 2019, quando il fatturato fu superiore ai 280 milioni di euro.

L’iper-attivismo

I dirigenti di L Catterton sono indaffaratissimi. Il portafoglio del settore moda della società di investimento sta gradualmente cambiando. L’operazione più recente è la cessione di Dondup. Quella più importante è l’arrivo di Birkenstock. Ma prima il fondo aveva rilevato Jott. E secondo le indiscrezioni L Catterton starebbe pensando di cedere la quota del 30% che detiene in Zanotti. Sempre restando nel calzaturiero, ricordiamo nello scorso ottobre la cessione al miliardario australiano Andrew Forrest del marchio RM Williams. (mv)

Immagini tratte da etro.com

