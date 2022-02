Il futuro incerto di Les Copains e Isabel Marant

Il futuro incerto accomuna Les Copains (italiano) e Isabel Marant (francese). Il primo è in crisi, il secondo è in vendita. La storia di Les Copains sembra sempre più vicina al capolinea, dopo la messa in liquidazione della proprietà e la successiva richiesta di fallimento avanzata dai dipendenti. Montefiore Investment, che possiede il 51% delle azioni di Isabel Marant, intanto, avrebbe incaricato JPMorgan di andare a caccia di un acquirente.

I problemi di Les Copains

Futuro incerto per Les Copains. Il marchio bolognese, fondato negli anni ’50 e dal 2019 sotto il controllo di Super, è in liquidazione. Rodolfo Zambelli, CEO di Super e liquidatore della società, al Resto del Carlino afferma “che Super è stata costretta a deliberare la messa in liquidazione, poiché soggetti che sembravano interessati a rilevare la società hanno ritirato la propria disponibilità sia sul piano finanziario che industriale”. I circa 40 dipendenti di Les Copains hanno deciso di non aspettare e hanno presentato al tribunale di Bologna l’istanza di fallimento sulla base dei mancati pagamenti.

Cambio di mano

Isabel Marant sarebbe in vendita. Secondo Bloomberg Montefiore Investment, che possiede il 51% del marchio, avrebbe incaricato JPMorgan di trovare una exit strategy dall’investimento. La valutazione del marchio si aggirerebbe attorno ad un miliardo di euro. Ora bisogna capire se è solo il fondo a voler cedere le proprie quote oppure ci sono anche gli altri azionisti: Isabel Marant al 39% e i suoi manager al 10%. (mv)

