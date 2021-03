Il titolo Richemont schizza perché avrebbe rifiutato avance Kering

Kering avrebbe fatto delle avance a Richemont. E il gruppo elvetico avrebbe rispedito al mittente l’interessamento. È un rumor rimbalzato dal web, non confermato a Reuters dai diretti interessati, ma sufficiente ad avere conseguenze reali. Perché, intanto, il titolo Richemont schizza in Borsa. Si ritorna, dunque, a parlare della possibile fusione tra i due giganti del lusso. Secondo alcuni portali online, ci sarebbe stata un’azione concreta. Addirittura un’offerta. Kering sarebbe a caccia, perché nei giorni scorsi pare abbia corteggiato anche Ralph Lauren.

Il titolo Richemont

Partiamo dal fatto assodato. E, cioè, che stamane 22 marzo 2021 le azioni del gruppo Richemont hanno aperto in rialzo. Secondo quanto scrive Reuters, ciò è dovuto al fatto che il colosso svizzero, proprietario di Cartier e di alcuni marchi di moda come Chloé, avrebbe respinto un’offerta di Kering. La notizia è stata pubblicata su misstweed.com: lo scorso gennaio, scrivono, Kering avrebbero presentato un’offerta informale di acquisizione a Richemont. Citando fonti informate non identificate, il blog di moda riporta che sarebbe stato il CEO di Kering in persona, Francois-Henri Pinault (nella foto), a presentare l’offerta in contanti e azioni al presidente di Richemont, Johann Rupert. Quest’ultimo l’ha rifiutata, ritenendola insoddisfacente: non l’ha neanche presentata al board del gruppo elvetico. Richemont avrebbe incaricato Goldman Sachs nel ruolo di consigliere. Il tentativo di Kering è letto come un tentativo di risposta a LVMH, che ha acquisito Tiffany.

E Ralph Lauren

L’obiettivo di Kering parrebbe proprio quello di concludere un’importante acquisizione. Nei giorni scorsi, secondo i rumors, Ralph Lauren sarebbe stato avvicinato da un non identificato corteggiatore. Ma come riporta ThisisMoney, secondo persone che hanno familiarità con la questione il corteggiatore è Kering. Ovviamente, nessun commento dalle due parti. (mv)

