LVMH investe 74 milioni di euro e sale al 10% del Gruppo Tod’s

LVMH investe oltre 74 milioni di euro per triplicare la sua partecipazione all’interno del Gruppo Tod’s e arrivare al 10%. “Attraverso questa operazione, la ventennale amicizia tra le famiglie Arnault e Della Valle si rafforza” si legge nella in una nota. L’operazione, che sarà conclusa mercoledì 28 aprile, ha riacceso le speculazioni su Tod’s come possibile obiettivo di acquisizioni.

74 milioni di euro

Delphine (società interamente controllata da LVMH) acquista da Diego Della Valle & C (società controllata da Diego Della Valle) 2.250.000 di azioni Tod’s. In altre parole: il 6,8% del capitale sociale del gruppo italiano che controlla Tod’s, Hogan, Fay e Roger Vivier. Una percentuale che si somma al 3,2% già detenuto da LVMH. Il prezzo per azione concordato è di 33,10 euro (ieri le azioni Tod’s hanno chiuso a 35,3 euro). Una volta perfezionata l’operazione, Diego Della Valle rimarrà in possesso, direttamente e indirettamente, del 63,64% delle azioni.

I commenti

“L’amicizia con Diego Della Valle e la sua famiglia risale a oltre 20 anni fa, una relazione consolidata da valori umani e professionali comuni. Siamo molto felici di rafforzare ulteriormente questa partnership” commenta Bernard Arnault. “Sono felice di questa transazione che consolida la nostra amicizia – ribadisce Diego Della Valle -. Condividiamo i valori di lusso, qualità e appeal dei prodotti. Questo può rappresentare un ottimo motivo per considerare ulteriori opportunità da cogliere in futuro”.

Le reazioni

Reuters ha riferito che alcune fonti hanno descritto l’operazione come un “supporto amichevole”. Secondo Bloomberg, “la mossa è destinata ad alimentare la speculazione che il gruppo italiano potrebbe diventare un obiettivo di acquisizione”. Anche WWD ha ricordato come gli analisti speculino da tempo su una possibile vendita di Tod’s, indicando proprio Arnault e LVMH come probabili acquirenti. L’analista di Jefferies Flavio Cereda ha dichiarato, invece, che potrebbero esserci ipotesi di un ulteriore aumento delle quote di LVMH in Tod’s. Aumento che, almeno per ora, Reuters esclude. (mv)

