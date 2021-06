M&A, che cosa vuol dire se PVH vende e Bravo Capital compra

Si chiamano operazioni strategiche. Sono quelle messe in atto negli States da PVH e in Italia da Bravo Capital. Per concentrarsi su Calvin Klein e Tommy Hilfiger, PVH ha venduto per circa 220 milioni di dollari ad Authentic Brands Group le attività racchiuse in Heritage Brands. Vale a dire i marchi Izod, Van Heusen, Arrow e Geoffrey Beene. Intanto Bravo Capital compra ancora. Da dicembre 2020 controlla la conceria Vesta Corporation, ha rilevato il 60% di Lorenzi, società padovana che con il marchio Lyliane fornisce microfibra alle aziende di pelletteria e calzature.

PVH vende

La cessione di Heritage Brands segna la fine di un’era per PVH. Un’operazione simile di concentrazione del business l’hanno compiuta da poco sia Ralph Lauren, cedendo Club Monaco, sia Gap, disfacendosi di Intermix. L’operazione “semplifica ulteriormente il portafoglio di PVH – sostiene con BoF l’analista di Piper Sandler, Erinn Murphy –, riduce l’esposizione dell’azienda ai department store” e le permette di focalizzarsi sul digitale. Il CEO Stefan Larrson ha confermato che per i prossimi anni PVH si concentrerà sulla crescita di Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Rimane al contempo aperta ad acquisizioni strategiche per possedere un terzo “big brand”.

Bravo Capital compra

In Italia, Bravo Capital Partners prosegue le sue acquisizioni di filiera. Nel dicembre 2020, dicevamo, ha rilevato il 70% del capitale di Jakal, holding che possiede il 100% del capitale sociale della conceria Vesta Corporation. Ora ha comprato dall’imprenditore Lorenzo Lorenzi il 60% del capitale di Lorenzi. Lorenzo Lorenzi, precisa BeeBeez, rimarrà socio e rivestirà il ruolo di amministratore delegato. I fondi Bravo investono in partnership con Luxempart, società quotata alla Borsa di Lussemburgo, il cui azionista di riferimento è il gruppo assicurativo Foyer. (mv)

