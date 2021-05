Marfrig acquisisce il 24,23% di BRF (investendo, si dice, 800 mln)

Marfrig acquisisce il 24,23% di BRF. Il colosso brasiliano della carne ha comunicato l’operazione con una nota stringata, priva dei dettagli economici del deal. Secondo fonti di stampa, la società avrebbe investito circa 800 milioni di dollari.

Marfrig acquisisce il 24,23%

Venerdì 21 maggio, Marfrig ha informato “gli azionisti e il mercato di aver acquisito azioni ordinarie emesse da BRF tramite asta“. Attraverso l’offerta, il colosso brasiliano è venuto in possesso di 196.869.573 azioni ordinarie, equivalenti a circa il 24,23% del capitale sociale di BRF. Marfrig non ha comunicato ulteriori dettagli sull’operazione, ma come riporta l’agenzia di stampa Reuters la società avrebbe sborsato circa 800 milioni di dollari. L’acquisizione, inoltre, rappresenta un successo per l’operatore brasiliano, che già due anni fa aveva tentato di concludere un’operazione simile con BRF.

L’espansione dell’impero

David Tang, il vicepresidente di Marfrig che ha firmato la nota, scrive che “la suddetta acquisizione mira a diversificare gli investimenti di Marfrig in un segmento che ha complementarità con il proprio settore di attività”. “Marfrig chiarisce che non intende eleggere membri del consiglio di amministrazione o esercitare un’influenza sull’attività di BRF e che non sono stati stipulati contratti o accordi che regolano l’esercizio dei diritti di voto”, continua la nota. BRF è il più grande esportatore di pollame al mondo, ma lavora anche carne di maiale. L’operazione, sempre secondo Reuters, rappresenta il tentativo di superare la concorrenza di JBS, sfruttando la penetrazione del mercato brasiliano di BRF, che conta stabilimenti solo nel Paese sudamericano. (art)

