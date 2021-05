Mergermania: Frasers non vuole Boss che (forse) interessa a Kering

Kering rafforza la sua potenza di fuoco (in termini di liquidità) di circa 800 milioni di euro in vista di future acquisizioni. Lo fa vendendo una quota del 5,9% di Puma. Nel suo mirino potrebbe esserci anche Hugo Boss visto che Frasers Group ha dichiarato che non intende fare offerte per rilevare la maison tedesca. In altre parole, ha smentito le pressanti indiscrezioni emerse alla fine della scorsa settimana. La mergermania, insomma, continua a ritmo sostenuto. Molto sostenuto.

La mergermania continua

Kering ha avviato la procedura per vendere una quota del 5,9% di Puma. Collocherà presso gli investitori 8,9 milioni di azioni da cui riceverà in cambio tra gli 800 e gli 840 milioni di euro. Dopo la transazione, il gruppo francese continuerà a detenere il 4% del marchio sportivo. “Il denaro rafforzerà ulteriormente il bilancio di Kering e darà ulteriore liquidità per un’operazione di M&A”, hanno detto gli analisti di Berenberg in una nota inviata ai clienti e citata da WWD. Gli analisti di RBC, invece, sottolineano che nel mirino di Kering dovrebbe esserci un noto marchio di soft luxury con scalabilità del business, ricchi archivi e una rete di distribuzione “pulita”.

Frasers non vuole Boss

Potrebbe essere Hugo Boss? Alcuni rumors volevano la fashion house tedesca appetibile per i colossi del lusso come LVMH e lo stesso Kering. Tra le motivazioni che portano a pensare che Hugo Boss sia sul mercato è la sua attuale bassa capitalizzazione: 3 miliardi di euro. Kering o altri, comunque, avrebbero campo libero, dato che Frasers Group, nella serata di ieri (26 maggio 2021), ha comunicato di non essere intenzionato a presentare un’offerta per rilevare Hugo Boss. Lo riporta Fashion United. In passato c’erano state diverse speculazioni su una possibile acquisizione e nei giorni scorsi il Telegraph aveva scritto che il gruppo britannico stava valutando se presentare un’offerta. (mv)

