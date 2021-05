Non abbiamo interesse a vendere: Richemont rimarrà autonomo

Richemont non ha alcun interesse a vendere, ma conferma l’interesse di Kering. L’approccio ci sarebbe stato oltre un anno fa. Johann Rupert, presidente del gruppo svizzero, ha affermato che la società ha investito molto e raccolto tanto per poter passare di mano o fondersi. Se ciò accadesse, ha detto, tutti gli azionisti ne soffrirebbero. Per cui, nonostante il corteggiamento, “Richemont rimarrà autonomo”, ha sentenziato.

“L’approccio di Kering – ha detto Rupert in una call a cui ha partecipato il Financial Times – è arrivato molto tempo prima di quando è apparso sui blog. Non era un approccio del tipo “vogliamo comprarti”. Era un “perché non lavoriamo insieme?”: ho avuto questo tipo di approccio da almeno altre tre persone”. Niente a che vedere, dunque, con quanto riportato dal blog Miss Tweed che ha datato l’approccio allo scorso gennaio. Secondo il blog François-Henri Pinault ha proposto a Rupert una fusione che, però, non è mai stata presentata al board di Richemont.

No, no e no

Durante la call, rivolgendosi a un giornalista, Rupert ha ribadito, spazientito: “Ma perché non fai la domanda alle altre persone? Perché a noi? E come vi ho detto, la risposta è no“. WWD scrive che Rupert ha ammesso di “andare molto d’accordo” con i proprietari di Kering e con Francois-Henri Pinault in particolare, ma che non esiste alcuna strada che porti a vendergli il gruppo. “Collaboriamo già con Kering nel campo degli occhiali e lo faremo anche con altri”. Rupert ha parlato anche del futuro di AZ Factory dopo la scomparsa di Alber Elbaz. In altre parole, Richemont starebbe discutendo con Alex Koo, partner di lunga data dello stilista scomparso, con la famiglia del designer e i nipoti su come vogliono procedere. “Devono indicarci i loro desideri: sarebbe irrispettoso commentare ora”, ha concluso. (mv)

