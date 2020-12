Moreau Paris fa le valigie: la compra Factory di Ferrero Rosati

Moreau Paris fa le valigie. Onward lo ha venduto ai toscani Factory, azienda a cui fa capo il marchio DROMe. La holding giapponese Onward continua, così, nel processo di smembramento del suo business fashion. Prima ha ceduto Onward Luxury Group, il suo “braccio” italiano”. E ora, mentre cerca un acquirente per Jil Sander, ha concluso la cessione dello storico produttore francese di valigeria Moreau Paris.

Correva l’anno 1882

La cessione del brand Moreau Paris, secondo quanto riporta Fashion Network, è avvenuta a fine di novembre. Fondato nel 1882, il marchio scomparve dal mercato all’inizio del XX secolo per poi essere rilanciato nel 2011 dall’imprenditore ucraino Fedor Georges Savchenko. Cinque anni dopo, nel 2016, finisce nel portafoglio di Onward che investe per svilupparlo anche con l’apertura di punti vendita, l’ultimo dei quali lo scorso luglio a Città del Messico.

Moreau Paris fa le valigie

Ora il brand è passato nelle mani di Ferrero Rosati (nel riquadro) e della sua Factory, azienda di Fucecchio specializzata in abbigliamento in pelle. Oltre al brand DROMe, creazione di Marianna Rosati, Factory gestisce una solida attività di outsourcing per alcune griffe della moda. (mv)

Leggi anche: