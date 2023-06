OTB corteggia Gianvito Rossi, Moncler smentisce su Golden Goose

Renzo Rosso corteggia Gianvito Rossi. Moncler smentisce l’interesse per Golden Goose. Il mercato M&A è sempre in fermento tra indiscrezioni e affari che vengono portati avanti sottotraccia, tra marchi in vendita e gruppi che vogliono ampliare il loro perimetro. Per esempio, OTB, che sarebbe in trattative per cercare di rilevare il controllo del calzaturificio romagnolo. Un’indiscrezione che prende il posto di quella rimbalzata nelle ultime ore secondo la quale Moncler avrebbe fatto un affare prendendosi Golden Goose. Suggestione del tutto infondata, a detta dei diretti interessati.

L’indiscrezione più hot del momento vede protagonisti OTB (che possiede, tra gli altri, Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni, Jil Sander e Amiri) e Gianvito Rossi. OTB, infatti, avrebbe messo gli occhi sull’azienda calzaturiera romagnola. Secondo MF Fashion, le trattative sarebbero già in una fase avanzata. Obiettivo: rafforzare il portafoglio brand per arrivare più equipaggiato alla quotazione in Borsa. Quotazione che viene collocata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Moncler dice no

Per un rumor che prende fuoco, un altro si spegne. Alcune indiscrezioni hanno messo sotto i riflettori Moncler e Golden Goose, marchio controllato dal fondo Permira. Ma il gruppo guidato da Remo Ruffini ha ribadito ancora una volta che non sta cercando acquisizioni e che si sta concentrando su Stone Island. Gli analisti finanziari, comunque, si dividono sull’opportunità di nuovi merger da parte di Moncler. Per esempio, su MF Fashion, Equita afferma che considerandone la liquidità, per il gruppo di Ruffini, “opportunità di M&A non sono da escludere nel medio termine”. (mv)

