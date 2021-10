Pare che Richemont venda YNAP e che Selfridges abbia un compratore

Voci, e che voci. I rumors sulle attività di M&A dicono che Richemont potrebbe disfarsi di YNAP. Mentre pare che Selfridges abbia un compratore. Sono le indiscrezioni che si rincorrono e che hanno avuto anche ripercussioni in Borsa.

L’investimento nell’e-commerce

Secondo Miss Tweed, blog sempre beninformato sugli affari di casa Richemont, il gruppo svizzero sta valutando diverse opzioni per sbarazzarsi di Yoox-Net-A-Porter. Il portale e-commerce, nonostante gli investimenti, non è redditizio. “Richemont ha accettato il fatto che YNAP abbia perso la corsa tecnologica nonostante le ingenti somme che vi ha investito negli anni”, rivelano fonti anonime a Miss Tweed. Sempre secondo il blog, Richemont starebbe spingendo YNAP verso Farfetch, ma il CEO José Neves non sarebbe così convinto. Il rumors ha avuto ripercussioni sul titolo Richemont che, alla Borsa di Zurigo, ha aperto in forte calo la seduta di oggi lunedì 18 ottobre.

Pare che Selfridges abbia un compratore

A luglio la famiglia Weston, proprietaria di Selfridges, ha lanciato l’asta per i grandi magazzini britannici. E oggi starebbe trattando la cessione con Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano del Qatar, dal 2010 proprietario di Harrods. La trattativa si muoverebbe su una cifra vicina ai 4 miliardi di sterline. In particolare, scrive Retail Gazette, il punto centrale della trattativa sarebbero gli altri grandi magazzini controllati dalla famiglia Weston. E cioè i negozi irlandesi del gruppo Brown Thomas e Arnotts, Holt Renfrew in Canada e de Bijenkorf nei Paesi Bassi. Includerli nella cessione o no? Anche il fondo sovrano dell’Arabia Saudita sembra interessato all’acquisto di Selfridges. (mv)

