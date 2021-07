Quindi è vero: Selfridges è ufficialmente in vendita per 4 mld

Le indiscrezioni si sono rivelate attendibili. Selfridges è ufficialmente in vendita. La proprietà, che fa capo alla famiglia canadese Weston, ha aperto un’asta: valore di base 4 miliardi sterline. La decisioni di porre in vendita l’insegna è arrivata quando, a fine primavera, un misterioso acquirente ha presentato un’offerta non richiesta. I Weston hanno vacillato, prendendo in considerazione l’idea di disfarsi dei grandi magazzini.

Selfridges è ufficialmente in vendita

Credit Suisse invierà i dossier informativi ai potenziali acquirenti con la speranza, scrive The Times, che l’operazione possa concludersi entro la fine dell’anno. Fonti anonime affermano che due o tre pretendenti hanno già manifestato il loro interesse. Nessuna offerta formale sarebbe stata ancora presentata.

Gli interessati

Tra gli interessati a rilevare la rete internazionale di 25 negozi (2 miliardi di sterline di fatturato) ci sarebbero fondi sovrani. Quali? Si parla di Adia di Abu Dhabi, del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, del Qatar Investment Authority (proprietari dei rivali di Harrods) e di Lane Crawford di Hong Kong. The Guardian cita anche altri nomi, come il gruppo tailandese Central Retail, che già possiede La Rinascente in Italia. Nonché HBC, il proprietario di Saks Fifth Avenue negli Stati Uniti. (mv)

